RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нацбанку вважають, що українці
будуть менше їздити на...

У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:09

Сравнить коммунальные платежи по отношению к зар.плате Украина - Польша : мин . около 5000 грн в Украине - отдать за однокомн. около 2000 грн коммун. платеж за месяц;
мин. 2100 злотых в Польше - отдать 300 злотых коммун. платеж за месяц .
У нас отдай половину мин. з/п за коммун.;
В Польше седьмую часть от мин. з/п.
Кому лапшу на уши вешают !
olgakosuk
 
Повідомлень: 24
З нами з: 02.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:10

PasserBy Сейчас миграция ползучая. Сначала человек просто годик-другой работает, затем получает вид на жительство, перетягивает семейство и усе
gorobezus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 20.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:56

Re: У Нацбанку вважають, що українці будуть менше їздити на.

  shapo написав:Забавно.
Как это вы определили где в Киеве наибольшая концентрация граждан Израиля и где они концентрируются?
Неужели на Троещине и Старой Дарнице?

Невже проживаючи в Києві, Ви не знаєте де зконцентровані громади? Висока концентрація осіб ізраельської національності в районі між Волами та вул. Заводською, а також в Конча-Заспі.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 861
З нами з: 08.08.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Igorten і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2019 українці задекларували на 39% більше, ніж у 2018
R2 » Суб 01 лют, 2020 18:59
2 179
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2020 16:11
pogorelets
Українці почали отримувати нарахування за обслуговування... 1, 2
R2 » Чет 30 січ, 2020 19:17
12 1167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 січ, 2020 16:52
ostrost1
Українці активно несуть гроші в банки: що буде з... 1, 2, 3
R2 » Пон 27 січ, 2020 14:10
27 3301
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 16:43
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.