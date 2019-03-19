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На Буковині знешкоджено банду, що продавала підроблені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:54
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Національна поліція.
Дивися повний текст На Буковині знешкоджено банду, що продавала підроблені ID-картки (фото)
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:54
..судя по помидорчикам в мисочке, вуйков застали за опохмелом!.. :)
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maestro71
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