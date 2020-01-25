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SpaceX запустила 60
інтернет-супутників

SpaceX запустила 60 інтернет-супутників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:11

SpaceX запустила 60 інтернет-супутників

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з 60 мікросупутниками для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття Starlink, - повідомила прес-служба компанії.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:11

КА Либидь у нас еще во времена януковоща был построен, оплачен , к нему была построена РН Зенит (которая улетела с Анголсатом потом)и... и так успешно и просран..
Простой пример безграничной тупости и глупости чинуш и их неэффективности и коммерческого подхода.......У нас за все время Независимости керманычи так не смогли "родить" простой системы национальной спутниковой связи.. Маск же за более короткое время и по сравнению с Украиной почти нулевые стартовые ресурсы вот что отстроил...
Джон
 
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