SpaceX запустила 60 інтернет-супутників

Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:11
КА Либидь у нас еще во времена януковоща был построен, оплачен , к нему была построена РН Зенит (которая улетела с Анголсатом потом)и... и так успешно и просран..
Простой пример безграничной тупости и глупости чинуш и их неэффективности и коммерческого подхода.......У нас за все время Независимости керманычи так не смогли "родить" простой системы национальной спутниковой связи.. Маск же за более короткое время и по сравнению с Украиной почти нулевые стартовые ресурсы вот что отстроил...