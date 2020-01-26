У січні та лютому українці мають отримати також дешевші платіжки за комунальні послуги, як у грудні.
Дивися повний текст Гончарук доручив місцевій владі у січні і лютому ще зменшити платіжки за опалення.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:29
Гончарук доручив місцевій владі у січні і лютому ще...
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Дивися повний текст Гончарук доручив місцевій владі у січні і лютому ще зменшити платіжки за опалення.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:29
ой да ладно
такой управленец
такой молодец
Такими темпами можно вообще их обнулить
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