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Гончарук доручив місцевій
владі у січні і лютому ще...

Гончарук доручив місцевій владі у січні і лютому ще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:29

Гончарук доручив місцевій владі у січні і лютому ще...

Пропонуємо до обговорення:
У січні та лютому українці мають отримати також дешевші платіжки за комунальні послуги, як у грудні.

Дивися повний текст Гончарук доручив місцевій владі у січні і лютому ще зменшити платіжки за опалення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:29

ой да ладно
такой управленец
такой молодец
Такими темпами можно вообще их обнулить
mulder_vik
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