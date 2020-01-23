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SkyUp цьогоріч планує
відкрити 30 нових рейсів

SkyUp цьогоріч планує відкрити 30 нових рейсів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:49

SkyUp цьогоріч планує відкрити 30 нових рейсів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у звіті пресслужба авіакомпанії.

Дивися повний текст SkyUp цьогоріч планує відкрити 30 нових рейсів.
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