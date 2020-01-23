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Міжбанк: знову 25?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:44
Пропонуємо до обговорення:
У п'ятницю, 31 січня, ключовим фактором, що впливає на настрої валютного ринку буде завершення місяця.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:44
За месяц на 2 гривны))
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dimonasvilli
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