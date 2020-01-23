RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: знову 25?

Міжбанк: знову 25?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:44

Міжбанк: знову 25?

Пропонуємо до обговорення:
У п'ятницю, 31 січня, ключовим фактором, що впливає на настрої валютного ринку буде завершення місяця.

Дивися повний текст Міжбанк: знову 25?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93203
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:44

За месяц на 2 гривны))
dimonasvilli
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 29.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], SF_DF і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: налякані покупці попалися "на гачок" спекулянтів
R2 » Чет 23 січ, 2020 21:57
1 310
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 10:19
Rainbow
Міжбанк: великий попит буде "тиснути" на курс
R2 » Чет 23 січ, 2020 11:32
1 387
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 12:29
KULANDALE
Міжбанк: покупці побоюються потенційного зростання гривні
R2 » Сер 22 січ, 2020 11:44
3 502
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 09:23
adikali

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.