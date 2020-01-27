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Світлана Якимова: Гривня,
політика, іпотека. Як...

Світлана Якимова: Гривня, політика, іпотека. Як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:47

Світлана Якимова: Гривня, політика, іпотека. Як...

Пропонуємо до обговорення:
Що відбувалося минулого року на ринку житла, і як ці події можуть позначитися на ринку в подальшому?

Дивися повний текст Світлана Якимова: Гривня, політика, іпотека. Як змінюється ринок житла в Україні.
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Даже риелторы согласны с тем,что цены завышены. Впервые на моей памяти)
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