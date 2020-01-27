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Світлана Якимова: Гривня,
політика, іпотека. Як...

Світлана Якимова: Гривня, політика, іпотека. Як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:47

Світлана Якимова: Гривня, політика, іпотека. Як...

Пропонуємо до обговорення:
Що відбувалося минулого року на ринку житла, і як ці події можуть позначитися на ринку в подальшому?

Дивися повний текст Світлана Якимова: Гривня, політика, іпотека. Як змінюється ринок житла в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:47

Даже риелторы согласны с тем,что цены завышены. Впервые на моей памяти)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:49

А в 2008 риэлторы не были уверены что цена недвиги завышена?
И что с тех пор произошло с ценами, качеством первички, и ипотекой мы все видим!
Автору статьи конечно спасибо за анализ, но ни слова о цене владения!!
А веди она выросла, и в гривне и в валюте!
Посмотрите на цену газ, эл. энергия, вода, стоки и жек/осмд. И сразу задумаешь цены на недвигу как в Европе, цена владения сопоставима с Европой, а доходы как в Гондурасе!
Какой смысл вкладываться в недвигу в стране с правительством клоунами?
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:42

  straponesa написав: И сразу задумаешь цены на недвигу как в Европе, цена владения сопоставима с Европой


Нам до цен европейских мегаполисов ещё далеко. Если сравнивать Киев и его аналоги - Амстердам, Берлин, Мюнхен, Париж, Лондон, города в Швейцарии.

Главное отличие их от нас - у нас всё же строят (в основном, в Киеве, конечно же), пусть и с нарушениями, с отклонениями. Но строят, сколько нужно покупателям и даже несколько с запасом. А в Европе - практически везде кризис строительства из-за устаревших норм по плотности строительства, бюрократии. Из-за этого европейские цены на недвигу (в привлекательных мегаполисах) - космос и только растут.
detec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:54

Что в переводе на нормалььный - челоовеческий язык обозначает -
Покупать воздух по цене недвижимости больше желающих нет!
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:57

detec
Что за бред вы пытаетесь вдуть в Уши.
"Амстердам, Берлин, Мюнхен, Париж, Лондон"
Там зарплаты от 1500 -2000 Евро!
И покуапать воздух! по цене недвги там запрещено!
Даже в Москве ситуация на 1 000 000 % лучше.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:51

Re: Світлана Якимова: Гривня, політика, іпотека. Як...

Население страны уменьшается рекордными темпами, при этом таких обьемов строительства как сейчас в Харькове не было со времен совка...как по мне то рынок новостроек накануне грандиозного шухера.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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