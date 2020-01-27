Що відбувалося минулого року на ринку житла, і як ці події можуть позначитися на ринку в подальшому?
Дивися повний текст Світлана Якимова: Гривня, політика, іпотека. Як змінюється ринок житла в Україні.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:47
Світлана Якимова: Гривня, політика, іпотека. Як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світлана Якимова: Гривня, політика, іпотека. Як змінюється ринок житла в Україні.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:47
Даже риелторы согласны с тем,что цены завышены. Впервые на моей памяти)
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:49
А в 2008 риэлторы не были уверены что цена недвиги завышена?
И что с тех пор произошло с ценами, качеством первички, и ипотекой мы все видим!
Автору статьи конечно спасибо за анализ, но ни слова о цене владения!!
А веди она выросла, и в гривне и в валюте!
Посмотрите на цену газ, эл. энергия, вода, стоки и жек/осмд. И сразу задумаешь цены на недвигу как в Европе, цена владения сопоставима с Европой, а доходы как в Гондурасе!
Какой смысл вкладываться в недвигу в стране с правительством клоунами?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:42
Нам до цен европейских мегаполисов ещё далеко. Если сравнивать Киев и его аналоги - Амстердам, Берлин, Мюнхен, Париж, Лондон, города в Швейцарии.
Главное отличие их от нас - у нас всё же строят (в основном, в Киеве, конечно же), пусть и с нарушениями, с отклонениями. Но строят, сколько нужно покупателям и даже несколько с запасом. А в Европе - практически везде кризис строительства из-за устаревших норм по плотности строительства, бюрократии. Из-за этого европейские цены на недвигу (в привлекательных мегаполисах) - космос и только растут.
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:23
какие нормы в европейских мегаполисах?
detec Устаревшие нормы застройки? Это нормальные нормы, человеческие. В районах точечной застройки в том же Киеве уже жить практически невозможно, условия в новых домах как в трущобах - не инфраструктуры, ни парков, ни дворов, только асфальт и забитые парковки. А что будет с этими высотками, построенными в годы крайней нищеты и правового беспредела, через пять-десять лет? Облупленные рассадники криминала?
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