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Subaru за десять років збільшить
частку екомобілів до 40%

Subaru за десять років збільшить частку екомобілів до 40%
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:01

Subaru за десять років збільшить частку екомобілів до 40%

Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія Subaru повідомила, що її мета - збільшити частку електро - і гібридних автомобілів в обсязі світових продажів до 2030 року, принаймні, до 40%

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