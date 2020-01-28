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Subaru за десять років збільшить частку екомобілів до 40%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія Subaru повідомила, що її мета - збільшити частку електро - і гібридних автомобілів в обсязі світових продажів до 2030 року, принаймні, до 40%
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