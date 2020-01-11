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Subaru представила прототип
власного електричного...

Subaru представила прототип власного електричного...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:16

Subaru представила прототип власного електричного...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Subaru представила прототип власного електричного кросовера, який розробляє спільно з Toyota.

Дивися повний текст Subaru представила прототип власного електричного кросовера (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:16

Выглядит стопроцентов как машина из будущего, думаю такого эффекта и хотели добиться субари. дизайн огонь. Конечно, будут недовольные, но они всегда и все оплевывают - характер такой) или не шарят просто. Когда этот авто появится на рынке то такой экстерьер будет в порядке вещей, вот увидите.
wr4870
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