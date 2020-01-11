Компанія Subaru представила прототип власного електричного кросовера, який розробляє спільно з Toyota.
Дивися повний текст Subaru представила прототип власного електричного кросовера (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:16
Subaru представила прототип власного електричного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Subaru представила прототип власного електричного кросовера (фото).
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:16
Выглядит стопроцентов как машина из будущего, думаю такого эффекта и хотели добиться субари. дизайн огонь. Конечно, будут недовольные, но они всегда и все оплевывают - характер такой) или не шарят просто. Когда этот авто появится на рынке то такой экстерьер будет в порядке вещей, вот увидите.
|