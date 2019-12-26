Українці самі провели собі газ і платити за доставку не зобов'язані
Дивися повний текст Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:17
Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:17
В наших довбнів можновладців в школі з математикою було туго. Не вистачає розуму підрахувати вартість доставки в одному м³ газу.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:16
То есть по такой логике за то что банк доставит мою оплату за газ должна услуги банка оплачивать газовая компания?
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