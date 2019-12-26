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Зеленського просять скасувати
другу платіжку за газ

Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:17

Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ

Пропонуємо до обговорення:
Українці самі провели собі газ і платити за доставку не зобов'язані

Дивися повний текст Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:17

В наших довбнів можновладців в школі з математикою було туго. Не вистачає розуму підрахувати вартість доставки в одному м³ газу.
torchenuksergiy
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:16

То есть по такой логике за то что банк доставит мою оплату за газ должна услуги банка оплачивать газовая компания?
hlaaluu
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:00

Мои родители родсвенники провели газ за свои деньги.
В результате им сказали платить 260 грн за "трубу" еще и сам газ подорожал на 30 коп.
В ычто там совсе оуели?
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:40

С коэффициентом уже все согласны? Не просят?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:25

радует желание людей отменить это нововведение.
можем же обьединиться когда надо!
Tabak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:36

Будете настойчиво просить - отменят.
Общая цена, конечно, немножко вырастет, зато платёжка будет одна, на радость особо упёртым.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:38

Re: Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ

Автор (ініціатор): Мішурченко Олена Володимирівна
https://petition.president.gov.ua/petition/83932
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:06

Re: Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ

Вже є відмінити плату, а не скасувати платіжко.
Так логічніше.
https://petition.president.gov.ua/petition/84494
zzz007
 
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