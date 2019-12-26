Українці самі провели собі газ і платити за доставку не зобов'язані
Дивися повний текст Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:17
Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:17
В наших довбнів можновладців в школі з математикою було туго. Не вистачає розуму підрахувати вартість доставки в одному м³ газу.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:16
То есть по такой логике за то что банк доставит мою оплату за газ должна услуги банка оплачивать газовая компания?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:00
Мои родители родсвенники провели газ за свои деньги.
В результате им сказали платить 260 грн за "трубу" еще и сам газ подорожал на 30 коп.
В ычто там совсе оуели?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:25
радует желание людей отменить это нововведение.
можем же обьединиться когда надо!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:36
Будете настойчиво просить - отменят.
Общая цена, конечно, немножко вырастет, зато платёжка будет одна, на радость особо упёртым.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:38
Re: Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ
Автор (ініціатор): Мішурченко Олена Володимирівна
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:06
Re: Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ
Вже є відмінити плату, а не скасувати платіжко.
Так логічніше.
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