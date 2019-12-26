Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ

Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:39

Пришла платежка за транспортировку/доставку газа на 140грн, уже даже две по 140грн! Основная платежка за газ - ноль. В прошлом/позапрошлом году потребление газа было ноль, перестали пользоваться, т.к. не было необходимости. На даче никто не живет зимой, а летом только электроэнергия.Спрашивается, если потребление ноль, то и платежек быть не должно, но оказывается, если потребление ноль, то должны заплатить как СРЕДНЕЕ потребление домохозяйства по району. Это вообще как??? Что за бред??? Говорю, дык если бы я потребил пару кубов, то платежка в их логике должна была быть пару гривен и вот их то я и согласен заплатить, но при чем тут среднее, если потребления не было? Мне было сказано, что в инструкции четко написано: прошлогоднее потребление множится на коэффициент и делится на 12 месяцев, после чего платится помесячно сумма. В моем случае, если потребление ноль - платится "среднее по палате". Кто пишет такие инструкции, люди вообще в школе учились?Согласитесь, это дикий бред и безграмотность!..