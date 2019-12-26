Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ
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Пришла платежка за транспортировку/доставку газа на 140грн, уже даже две по 140грн! Основная платежка за газ - ноль. В прошлом/позапрошлом году потребление газа было ноль, перестали пользоваться, т.к. не было необходимости. На даче никто не живет зимой, а летом только электроэнергия. Спрашивается, если потребление ноль, то и платежек быть не должно, но оказывается, если потребление ноль, то должны заплатить как СРЕДНЕЕ потребление домохозяйства по району. Это вообще как??? Что за бред??? Говорю, дык если бы я потребил пару кубов, то платежка в их логике должна была быть пару гривен и вот их то я и согласен заплатить, но при чем тут среднее, если потребления не было? Мне было сказано, что в инструкции четко написано: прошлогоднее потребление множится на коэффициент и делится на 12 месяцев, после чего платится помесячно сумма. В моем случае, если потребление ноль - платится "среднее по палате". Кто пишет такие инструкции, люди вообще в школе учились? Согласитесь, это дикий бред и безграмотность!..
..такие инструкции пишут всякие фирташевские прихвостни с облгазов , если говорят вот рынок- ну так я например хочу походить по "базару" и поискать более сговорчивого поставщика чем те облгазы , чего я с ними должен заключать договора на поставку ? и если действительно как тут пишут у некоторых с тех или иных причин - потребление -0 то с какого перепуга что -то платить облгазам ???? как крайняя мера может быть пломбировка входного вентиля......но требовать платить или отрезаться от сети - это безпредел облгазовский
Там одни и те же показатели третий год, не меняются, я исправно помесячно передаю одни и те же цифры дополнительно. Ездил даже заявление написал в облгаз, что газом не пользуемся, пусть не присылают "среднее по палате". Платежки за сам газ нулевые присылают, переплата есть. А тут бац и вдруг вторая платежка за транспортировку на 140грн!