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Зеленського просять скасувати
другу платіжку за газ

Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:53

  zzz007 написав:Вже є відмінити плату, а не скасувати платіжко.
Так логічніше.
https://petition.president.gov.ua/petition/84494

с таким ёмким обоснованием та дичь не наберёт 25к голосов.Ставлю пляху на спор.
примеры дичи https://petition.president.gov.ua/petition/1404
https://petition.president.gov.ua/petition/16468
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:37

  vova3215 написав:С коэффициентом уже все согласны? Не просят?

я не согласен с коэффициентом и не буду оплачивать за транспортировку пока не сделают перерасчёт в соответствии с постановой НКРЭКП 2018 года...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:39

Пришла платежка за транспортировку/доставку газа на 140грн, уже даже две по 140грн! Основная платежка за газ - ноль. В прошлом/позапрошлом году потребление газа было ноль, перестали пользоваться, т.к. не было необходимости. На даче никто не живет зимой, а летом только электроэнергия.
Спрашивается, если потребление ноль, то и платежек быть не должно, но оказывается, если потребление ноль, то должны заплатить как СРЕДНЕЕ потребление домохозяйства по району. Это вообще как??? Что за бред??? Говорю, дык если бы я потребил пару кубов, то платежка в их логике должна была быть пару гривен и вот их то я и согласен заплатить, но при чем тут среднее, если потребления не было? Мне было сказано, что в инструкции четко написано: прошлогоднее потребление множится на коэффициент и делится на 12 месяцев, после чего платится помесячно сумма. В моем случае, если потребление ноль - платится "среднее по палате". Кто пишет такие инструкции, люди вообще в школе учились?
Согласитесь, это дикий бред и безграмотность!.. :evil:
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:09

..такие инструкции пишут всякие фирташевские прихвостни с облгазов , если говорят вот рынок- ну так я например хочу походить по "базару" и поискать более сговорчивого поставщика чем те облгазы , чего я с ними должен заключать договора на поставку ? и если действительно как тут пишут у некоторых с тех или иных причин - потребление -0 то с какого перепуга что -то платить облгазам ???? как крайняя мера может быть пломбировка входного вентиля......но требовать платить или отрезаться от сети - это безпредел облгазовский
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:15

Re: Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ

  Watcher написав:перестали пользоваться, т.к. не было необходимости. На даче никто не живет
показания потребления 0 кубов передавались вовремя? Что в кабине 104?

Мне седловая врезка помогает
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:08

Re: Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ

  Мизантрóп написав:Что в кабине 104?

Там одни и те же показатели третий год, не меняются, я исправно помесячно передаю одни и те же цифры дополнительно. Ездил даже заявление написал в облгаз, что газом не пользуемся, пусть не присылают "среднее по палате". Платежки за сам газ нулевые присылают, переплата есть. А тут бац и вдруг вторая платежка за транспортировку на 140грн!
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:26

  Мизантрóп написав:Автор (ініціатор): Мішурченко Олена Володимирівна
https://petition.president.gov.ua/petition/83932

Вы невнимательно прочитали заметку. В ней
Соответствующая петиция под номером №22/083148-еп зарегистрирована на сайте главы государства.

И автор действительно Федорів Роман Тарасович.
На данную минуту ее поддержали уже 35 635 человек из 25 000 необходимых - https://petition.president.gov.ua/petition/83148

Вы же приводите петицию №22/083932-еп.
Да, тексты петиций абсолютно одинаковы, но в статье-то номер другой.

P.S. Явный копипаст:
Петиция от Федорів
Дата оприлюднення: 20 січня 2020

Петиция от Мішурченко
Дата оприлюднення: 28 січня 2020
yanyura
 
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4
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:18

  torchenuksergiy написав:Згідно вашої логіки ви маєте платити 2 платіжки: 1. Квиток на потяг.
2. Доставка його на вокзал

Это логика нашего правительства - за все нужно платить отдельно, и платит получатель. Так что не удивлюсь что скоро придется два билета покупать - на поезд и за услуги вокзала, причем в двух разных кассах.
По такой логике за то что я иду отношу деньги за газ мне должна заплатить газовая компания, за мои усилия по доставке денег.
Но увы у наших законов и правительства двойные стандарты и направлены они не на заботу о потребителях.
Понятно что все эти условия оговариваются в договорах, но мы же не можем влиять на содержимое договоров - это компании монополисты.
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:10

Re: Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ

  yanyura написав:Да, тексты петиций абсолютно одинаковы
точно :shock: на скорую клаву гуглопоиском копнул,не вникал глубже
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:11

  Watcher написав:
  Мизантрóп написав:Что в кабине 104?

Там одни и те же показатели третий год, не меняются, я исправно помесячно передаю одни и те же цифры дополнительно. Ездил даже заявление написал в облгаз, что газом не пользуемся, пусть не присылают "среднее по палате". Платежки за сам газ нулевые присылают, переплата есть. А тут бац и вдруг вторая платежка за транспортировку на 140грн!

Ну ХЗ тогда :roll: Пишите запит им чё так?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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