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Зеленського просять скасувати
другу платіжку за газ

Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:25

Re: Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ

  Мизантрóп написав:Ну ХЗ тогда Пишите запит им чё так?


Так они уже человеку ответили "... в инструкции четко написано: прошлогоднее потребление множится на коэффициент и делится на 12 месяцев, после чего платится помесячно сумма. В моем случае, если потребление ноль - платится "среднее по палате".
Понимаете, если с шулером играть по его правилам, то Вы никогда не выиграете - потому что он сам эти правила и придумал. Логично ? ;)
Здесь нужно идти в суд и ссылаться на Закон о защите прав потребителей - услуга НЕ БЫЛА ОКАЗАНА, значит она не должна быть оплачена. И пусть Облгаз принесёт в суд свой экземпляр договора с потребителем на получение услуги, где указано другое. На этом основании можно вообще весь договор признать через суд незаконным и отменить.
И не надо бояться юристов Облгаза, там такие же люди, как и Вы, они не кусаются, и сидят на маленькую ЗП.
LutsMan
 
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