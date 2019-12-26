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Зеленського просять скасувати
другу платіжку за газ

Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:25

Re: Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ

  Мизантрóп написав:Ну ХЗ тогда Пишите запит им чё так?


Так они уже человеку ответили "... в инструкции четко написано: прошлогоднее потребление множится на коэффициент и делится на 12 месяцев, после чего платится помесячно сумма. В моем случае, если потребление ноль - платится "среднее по палате".
Понимаете, если с шулером играть по его правилам, то Вы никогда не выиграете - потому что он сам эти правила и придумал. Логично ? ;)
Здесь нужно идти в суд и ссылаться на Закон о защите прав потребителей - услуга НЕ БЫЛА ОКАЗАНА, значит она не должна быть оплачена. И пусть Облгаз принесёт в суд свой экземпляр договора с потребителем на получение услуги, где указано другое. На этом основании можно вообще весь договор признать через суд незаконным и отменить.
И не надо бояться юристов Облгаза, там такие же люди, как и Вы, они не кусаются, и сидят на маленькую ЗП.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:13

  LutsMan написав:И не надо бояться юристов Облгаза, там такие же люди, как и Вы, они не кусаются, и сидят на маленькую ЗП.

Юристы там до лампочки. "Нормальную" зарплату получают судьи, которые их дела рассматривают. И, будьте уверены, с теми судьями, им юристы не нужны вообще.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:23

Такими темпами скоро и за добычу газа платежку пришлют.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:40

Это вообще хит сезона :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:02

Время, которое провел Зеленский на посту Президента, показало,что он ничего не решает. Вот в этом вопросе идет на поводу МВФ, с которым даже Грузия отказалась сотрудничать.
Человек 5 лет не живет в квартире, оставленной родителями в другом городе,газом не пользуется, показания счетчика "0", а теперь плати за доставку... газа, который не потреблял!? Раньше было абсолютно правильно-доставка учитывалась в цене потребляемого газа, теперь же образована новая контора с десятками тысяч сотрудников-бездельников, в которой все деньги, полученные из воздуха будут идти им на сверхвысокое зарплаты! А зачем такое новшество? Из ответа Зеленского узнаем.Скорее всего - "по просьбам трудящихся2!?
galex_184
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  #<123
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