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Зеленського просять скасувати
другу платіжку за газ

Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:25

Re: Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ

  Мизантрóп написав:Ну ХЗ тогда Пишите запит им чё так?


Так они уже человеку ответили "... в инструкции четко написано: прошлогоднее потребление множится на коэффициент и делится на 12 месяцев, после чего платится помесячно сумма. В моем случае, если потребление ноль - платится "среднее по палате".
Понимаете, если с шулером играть по его правилам, то Вы никогда не выиграете - потому что он сам эти правила и придумал. Логично ? ;)
Здесь нужно идти в суд и ссылаться на Закон о защите прав потребителей - услуга НЕ БЫЛА ОКАЗАНА, значит она не должна быть оплачена. И пусть Облгаз принесёт в суд свой экземпляр договора с потребителем на получение услуги, где указано другое. На этом основании можно вообще весь договор признать через суд незаконным и отменить.
И не надо бояться юристов Облгаза, там такие же люди, как и Вы, они не кусаются, и сидят на маленькую ЗП.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:13

  LutsMan написав:И не надо бояться юристов Облгаза, там такие же люди, как и Вы, они не кусаются, и сидят на маленькую ЗП.

Юристы там до лампочки. "Нормальную" зарплату получают судьи, которые их дела рассматривают. И, будьте уверены, с теми судьями, им юристы не нужны вообще.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:23

Такими темпами скоро и за добычу газа платежку пришлют.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:40

Это вообще хит сезона :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:02

Время, которое провел Зеленский на посту Президента, показало,что он ничего не решает. Вот в этом вопросе идет на поводу МВФ, с которым даже Грузия отказалась сотрудничать.
Человек 5 лет не живет в квартире, оставленной родителями в другом городе,газом не пользуется, показания счетчика "0", а теперь плати за доставку... газа, который не потреблял!? Раньше было абсолютно правильно-доставка учитывалась в цене потребляемого газа, теперь же образована новая контора с десятками тысяч сотрудников-бездельников, в которой все деньги, полученные из воздуха будут идти им на сверхвысокое зарплаты! А зачем такое новшество? Из ответа Зеленского узнаем.Скорее всего - "по просьбам трудящихся2!?
galex_184
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 21:01

  tigr-uu написав:Это вообще хит сезона :mrgreen:


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Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 01:40

Согласно конституции Украины Статья 13. Права собственности Украинского народа "Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.
Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом.

Собственность обязывает. Собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу.

Государство обеспечивает защиту прав всех субъектов права собственности и хозяйствования, социальную направленность экономики. Все субъекты права собственности равны перед законом.


Комментарий статьи Конституции:


Конституция провозглашает право собственности на природные ресурсы украинского народа, имеет право на владение, пользование и распоряжение природными богатствами страны.

К природным ресурсам относятся земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и лесные ресурсы, нелесных растительность, объекты животного мира и т.д..
Мне не очень понятно почему мы должны платить за то что нам пренадлежит?
fadeev_a
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:00

fadeev_a
Попробуйте у себя на даче на своей земле пробурить скважину на газ или вырыть ставок для разведения рыбы, тогда через несколько месяцев органы государственной власти очень популярно вам объяснят что вам тут еще принадлежит. :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:19

  galex_184 написав:Человек 5 лет не живет в квартире, оставленной родителями в другом городе,газом не пользуется, показания счетчика "0", а теперь плати за доставку... газа, который не потреблял!? Раньше было абсолютно правильно-доставка учитывалась в цене потребляемого газа, теперь же образована новая контора с десятками тысяч сотрудников-бездельников, в которой все деньги, полученные из воздуха будут идти им на сверхвысокое зарплаты! А зачем такое новшество? Из ответа Зеленского узнаем.Скорее всего - "по просьбам трудящихся2!?

Что этому человеку еще 5 лет назад помешало отключиться от "газа"?
_hunter
 
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