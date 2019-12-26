Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ

Додано: Суб 01 лют, 2020 11:25

Мизантрóп написав: Ну ХЗ тогда Пишите запит им чё так? Ну ХЗ тогда Пишите запит им чё так?

Так они уже человеку ответили "... в инструкции четко написано: прошлогоднее потребление множится на коэффициент и делится на 12 месяцев, после чего платится помесячно сумма. В моем случае, если потребление ноль - платится "среднее по палате".Понимаете, если с шулером играть по его правилам, то Вы никогда не выиграете - потому что он сам эти правила и придумал. Логично ?Здесь нужно идти в суд и ссылаться на Закон о защите прав потребителей - услуга НЕ БЫЛА ОКАЗАНА, значит она не должна быть оплачена. И пусть Облгаз принесёт в суд свой экземпляр договора с потребителем на получение услуги, где указано другое. На этом основании можно вообще весь договор признать через суд незаконным и отменить.И не надо бояться юристов Облгаза, там такие же люди, как и Вы, они не кусаются, и сидят на маленькую ЗП.