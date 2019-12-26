Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ
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Мизантрóп написав:Ну ХЗ тогда Пишите запит им чё так?
Так они уже человеку ответили "... в инструкции четко написано: прошлогоднее потребление множится на коэффициент и делится на 12 месяцев, после чего платится помесячно сумма. В моем случае, если потребление ноль - платится "среднее по палате". Понимаете, если с шулером играть по его правилам, то Вы никогда не выиграете - потому что он сам эти правила и придумал. Логично ? Здесь нужно идти в суд и ссылаться на Закон о защите прав потребителей - услуга НЕ БЫЛА ОКАЗАНА, значит она не должна быть оплачена. И пусть Облгаз принесёт в суд свой экземпляр договора с потребителем на получение услуги, где указано другое. На этом основании можно вообще весь договор признать через суд незаконным и отменить. И не надо бояться юристов Облгаза, там такие же люди, как и Вы, они не кусаются, и сидят на маленькую ЗП.
Время, которое провел Зеленский на посту Президента, показало,что он ничего не решает. Вот в этом вопросе идет на поводу МВФ, с которым даже Грузия отказалась сотрудничать. Человек 5 лет не живет в квартире, оставленной родителями в другом городе,газом не пользуется, показания счетчика "0", а теперь плати за доставку... газа, который не потреблял!? Раньше было абсолютно правильно-доставка учитывалась в цене потребляемого газа, теперь же образована новая контора с десятками тысяч сотрудников-бездельников, в которой все деньги, полученные из воздуха будут идти им на сверхвысокое зарплаты! А зачем такое новшество? Из ответа Зеленского узнаем.Скорее всего - "по просьбам трудящихся2!?
Согласно конституции Украины Статья 13. Права собственности Украинского народа "Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией. Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом.
Собственность обязывает. Собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу.
Государство обеспечивает защиту прав всех субъектов права собственности и хозяйствования, социальную направленность экономики. Все субъекты права собственности равны перед законом.
Комментарий статьи Конституции:
Конституция провозглашает право собственности на природные ресурсы украинского народа, имеет право на владение, пользование и распоряжение природными богатствами страны.
К природным ресурсам относятся земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и лесные ресурсы, нелесных растительность, объекты животного мира и т.д.. Мне не очень понятно почему мы должны платить за то что нам пренадлежит?
fadeev_a Попробуйте у себя на даче на своей земле пробурить скважину на газ или вырыть ставок для разведения рыбы, тогда через несколько месяцев органы государственной власти очень популярно вам объяснят что вам тут еще принадлежит.
galex_184 написав:Человек 5 лет не живет в квартире, оставленной родителями в другом городе,газом не пользуется, показания счетчика "0", а теперь плати за доставку... газа, который не потреблял!? Раньше было абсолютно правильно-доставка учитывалась в цене потребляемого газа, теперь же образована новая контора с десятками тысяч сотрудников-бездельников, в которой все деньги, полученные из воздуха будут идти им на сверхвысокое зарплаты! А зачем такое новшество? Из ответа Зеленского узнаем.Скорее всего - "по просьбам трудящихся2!?
Что этому человеку еще 5 лет назад помешало отключиться от "газа"?
galex_184 написав:Человек 5 лет не живет в квартире, оставленной родителями в другом городе,газом не пользуется, показания счетчика "0", а теперь плати за доставку... газа, который не потреблял!? Раньше было абсолютно правильно-доставка учитывалась в цене потребляемого газа, теперь же образована новая контора с десятками тысяч сотрудников-бездельников, в которой все деньги, полученные из воздуха будут идти им на сверхвысокое зарплаты! А зачем такое новшество? Из ответа Зеленского узнаем.Скорее всего - "по просьбам трудящихся2!?
Что этому человеку еще 5 лет назад помешало отключиться от "газа"?
а вы думаете что всё так просто и легко? больше месяца назад написал письмо в КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО о том что хочу отключиться от ихних услуг по горячей воде в связи с тем что они предоставляют услуги не надлежащего качества, так они до сих пор сочиняют ответ...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен