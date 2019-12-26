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Зеленського просять скасувати
другу платіжку за газ

Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:35

  _hunter написав:
  galex_184 написав:Человек 5 лет не живет в квартире, оставленной родителями в другом городе,газом не пользуется, показания счетчика "0", а теперь плати за доставку... газа, который не потреблял!? Раньше было абсолютно правильно-доставка учитывалась в цене потребляемого газа, теперь же образована новая контора с десятками тысяч сотрудников-бездельников, в которой все деньги, полученные из воздуха будут идти им на сверхвысокое зарплаты! А зачем такое новшество? Из ответа Зеленского узнаем.Скорее всего - "по просьбам трудящихся2!?

Что этому человеку еще 5 лет назад помешало отключиться от "газа"?

а вы думаете что всё так просто и легко? больше месяца назад написал письмо в КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО о том что хочу отключиться от ихних услуг по горячей воде в связи с тем что они предоставляют услуги не надлежащего качества, так они до сих пор сочиняют ответ...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:29

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  galex_184 написав:Человек 5 лет не живет в квартире, оставленной родителями в другом городе,газом не пользуется, показания счетчика "0", а теперь плати за доставку... газа, который не потреблял!? Раньше было абсолютно правильно-доставка учитывалась в цене потребляемого газа, теперь же образована новая контора с десятками тысяч сотрудников-бездельников, в которой все деньги, полученные из воздуха будут идти им на сверхвысокое зарплаты! А зачем такое новшество? Из ответа Зеленского узнаем.Скорее всего - "по просьбам трудящихся2!?

Что этому человеку еще 5 лет назад помешало отключиться от "газа"?

а вы думаете что всё так просто и легко? больше месяца назад написал письмо в КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО о том что хочу отключиться от ихних услуг по горячей воде в связи с тем что они предоставляют услуги не надлежащего качества, так они до сих пор сочиняют ответ...

_Знаю_.
Я, кстати, писал про газ -- при чем тут ГВП? -- от него по прошлогоднему закону невозможно отключиться в индивидуальном порядке.
И нечего они не сочиняют -- просто положили известный орган...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:09

  _hunter написав:Я, кстати, писал про газ -- при чем тут ГВП? -- от него по прошлогоднему закону невозможно отключиться в индивидуальном порядке.

а вы думаете газ они вам отключат по шелчку пальцев? сначала вам предложат заказать проект отключения - 1-2 тыс. грн. + 1-2 месяца с учётом получения ТУ и согласований, потом сами работы должна выполнить специализированная организация - это ещё 1-2 тыс. грн., а на завершающем этапе надо буде 2-3 раза сходить к вашему оператору что бы закрыть лицеваой счёт...

так что с газом проще всего просто прекратить оплачивать услуги газовиков - в течении 3-лет исковой давности сумма не превысит необходимую для судебного иска, а задолжности старше 3-х лет они взыскать не смогут, так что если их это не будет устраивать они вас сами должны отключить от системы газоснабжения... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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