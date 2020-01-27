На сайті Верховної Ради України з'явився текст проекту закону №2814.
Дивися повний текст У Раді з'явився текст закону Кабміну про компенсацію за борги по зарплатах.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:03
У Раді з'явився текст закону Кабміну про компенсацію за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді з'явився текст закону Кабміну про компенсацію за борги по зарплатах.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:03
Це як пеня за несплату комунальних послуг. Як-би поставили ще множник, наприклад 10, аби навчати таких роботодавців.
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