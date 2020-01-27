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У Раді з'явився текст закону
Кабміну про компенсацію за...

У Раді з'явився текст закону Кабміну про компенсацію за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:03

У Раді з'явився текст закону Кабміну про компенсацію за...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті Верховної Ради України з'явився текст проекту закону №2814.

Дивися повний текст У Раді з'явився текст закону Кабміну про компенсацію за борги по зарплатах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:03

Це як пеня за несплату комунальних послуг. Як-би поставили ще множник, наприклад 10, аби навчати таких роботодавців.
jeugen
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