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Гончарук розповів про результати
боротьби з незаконними АЗС

Гончарук розповів про результати боротьби з незаконними АЗС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:14

Гончарук розповів про результати боротьби з незаконними АЗС

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що в результаті боротьби з незаконними АЗС і окремих комунікацій з учасниками ринку за 2 місяці ціна на дизельне паливо в середньому знизилася на 2 гривні.

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R2
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Це типу вони почнуть їздити трасами і ловити всі таблички ДТ?
jeugen
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