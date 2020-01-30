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Гончарук розповів про результати боротьби з незаконними АЗС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:14
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що в результаті боротьби з незаконними АЗС і окремих комунікацій з учасниками ринку за 2 місяці ціна на дизельне паливо в середньому знизилася на 2 гривні.
Дивися повний текст Гончарук розповів про результати боротьби з незаконними АЗС
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:14
Це типу вони почнуть їздити трасами і ловити всі таблички ДТ?
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