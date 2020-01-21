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Тариф на транзит російського газу через Україну зросте...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:51
Пропонуємо до обговорення:
"Газпром" і "Нафтогаз" домовилися про підвищення тарифу на транзит російського газу через Україну до $2,66 за тисячу кубометрів на 100 км.
Дивися повний текст Тариф на транзит російського газу через Україну зросте на 2% — ЗМІ
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R2
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:51
Пир во время чумы!
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blueiceua
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:58
blueiceua написав:
Пир во время чумы!
Странные эти зрадофилы какик-то: отключают транзит -- зрада, Россия должна платить больше -- опять зрада...
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_hunter
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