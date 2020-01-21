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Тариф на транзит російського
газу через Україну зросте...

Тариф на транзит російського газу через Україну зросте...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:51

Тариф на транзит російського газу через Україну зросте...

Пропонуємо до обговорення:
"Газпром" і "Нафтогаз" домовилися про підвищення тарифу на транзит російського газу через Україну до $2,66 за тисячу кубометрів на 100 км.

Дивися повний текст Тариф на транзит російського газу через Україну зросте на 2% — ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:51

Пир во время чумы!
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:58

  blueiceua написав:Пир во время чумы!

Странные эти зрадофилы какик-то: отключают транзит -- зрада, Россия должна платить больше -- опять зрада...
_hunter
 
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