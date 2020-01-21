"Газпром" і "Нафтогаз" домовилися про підвищення тарифу на транзит російського газу через Україну до $2,66 за тисячу кубометрів на 100 км.
Дивися повний текст Тариф на транзит російського газу через Україну зросте на 2% — ЗМІ.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:51
Тариф на транзит російського газу через Україну зросте...
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Дивися повний текст Тариф на транзит російського газу через Україну зросте на 2% — ЗМІ.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:58
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