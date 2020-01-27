Національний банк України ухвалив рішення про узгодження змін до правил платіжної системи "Forpost", а також змінить її статут і назву, повідомляє пресслужба НБУ.
Дивися повний текст На український ринок виходить нова міжнародна платіжна система.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:11
На український ринок виходить нова міжнародна платіжна...
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Дивися повний текст На український ринок виходить нова міжнародна платіжна система.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:11
С такими тарифами за переводы- зачем он нужен? Лучше обязали НП предостовлять выбор оператора перевода денег
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