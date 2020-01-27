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На український ринок виходить
нова міжнародна платіжна...

На український ринок виходить нова міжнародна платіжна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:11

На український ринок виходить нова міжнародна платіжна...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України ухвалив рішення про узгодження змін до правил платіжної системи "Forpost", а також змінить її статут і назву, повідомляє пресслужба НБУ.

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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:11

С такими тарифами за переводы- зачем он нужен? Лучше обязали НП предостовлять выбор оператора перевода денег
ptnpnh25
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