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Ініціатива Дубілета по використанню IBAN замість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:21
Пропонуємо до обговорення:
Озвучена міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом ініціатива щодо використання IBAN співробітників замість так званих "зарплатних проектів" банків і компаній-роботодавців, які визначають, в яких саме банках співробітник компанії отримуватиме зарплату, не спричинить додаткових витрат для роботодавців та незручностей для працівників, вважають опитані юристи.
Дивися повний текст Ініціатива Дубілета по використанню IBAN замість зарплатних проектів не спричинить додвитрат для роботодавців
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:21
ну хорошо что лобирует интересы Моно банка ... я бы с удовольствием на моно перешел ...
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