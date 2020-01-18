А також сплатити податки.
Дивися повний текст Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:39
Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:39
А арендодателей собственного жилья, например, в чьих квартирах проживает, в основном, разный зброд и спокойно дома не дают отдыхать!
Этого полно, напрягайте их, а не преподавателей с з/п в 3-4 тыс.грн.!!!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:22
Интересно, они серьезно расчитывают на то ,что люди подадут декларации с указанием не трудовой деятельности после того как государство в лице чиновников положило болт на народ?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:34
Задекларировать 1000 гривен дохода, и получить: а) обвинение в незаконной предпринимательской деятельности; б) осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, без получения лицензии; в) нарушение порядка проведения расчетно-кассовых операций, и ещё, ещё, ещё....
Они там, похоже, вообще оторвались от реальности.
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