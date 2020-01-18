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Репетиторів зобов’язали
задекларувати неоподатковані доходи

Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:39

Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

Пропонуємо до обговорення:
А також сплатити податки.

Дивися повний текст Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:39

А арендодателей собственного жилья, например, в чьих квартирах проживает, в основном, разный зброд и спокойно дома не дают отдыхать!
Этого полно, напрягайте их, а не преподавателей с з/п в 3-4 тыс.грн.!!!
rgenadij
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:22

Интересно, они серьезно расчитывают на то ,что люди подадут декларации с указанием не трудовой деятельности после того как государство в лице чиновников положило болт на народ?
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:34

Задекларировать 1000 гривен дохода, и получить: а) обвинение в незаконной предпринимательской деятельности; б) осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, без получения лицензии; в) нарушение порядка проведения расчетно-кассовых операций, и ещё, ещё, ещё....
Они там, похоже, вообще оторвались от реальности.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:47

при нынешних зарплатах в школах учителя никому ничего не должны...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:00

Ща все брошу, побегу декларировать, ага. Пусть сначала докажут факт получения дохода (с учетом того что 99.99% расчетов наличкой без каких-либо документальных свидетельств ), а затем пытаются получить хоть какие-то налоги.
gorobezus
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:49

а что раньше не нужно было платить?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:54

Напрягите лучше зелю, который прячет бабло в черных офшорах вроде омана или слуг народа, которые прямо в ВР получают зп в конверте.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:06

Таможня гикнулась, полностью погрязла в коррупции и не дает бабла, все идет по карманам, а они консьержек доить. Рукалицо.
hxbbgaf
 
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