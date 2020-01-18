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Репетиторів зобов’язали
задекларувати неоподатковані доходи

Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:56

Ну, ще трошки і податок на повітря за системою: Дихай або плати - не за горами. Але перед цим ще чекає введення абон.плати за доставку електроенергії залежно від кількості розеток у квартирі.
Гатовьтє ваші дєнєжкі !
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:36

Вчителів і так бриють більше всіх бо зп не в конвертах + якщо система шкільна не дає достатньо розуму, то це шанс для людей стати розумнішими...не вигідно державі
vitaliygoodlife
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