Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

Ну, ще трошки і податок на повітря за системою: Дихай або плати - не за горами. Але перед цим ще чекає введення абон.плати за доставку електроенергії залежно від кількості розеток у квартирі.
Гатовьтє ваші дєнєжкі !
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:56
Ну, ще трошки і податок на повітря за системою: Дихай або плати - не за горами. Але перед цим ще чекає введення абон.плати за доставку електроенергії залежно від кількості розеток у квартирі.
Гатовьтє ваші дєнєжкі !
Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:36
Вчителів і так бриють більше всіх бо зп не в конвертах + якщо система шкільна не дає достатньо розуму, то це шанс для людей стати розумнішими...не вигідно державі
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