Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

Ну, ще трошки і податок на повітря за системою: Дихай або плати - не за горами. Але перед цим ще чекає введення абон.плати за доставку електроенергії залежно від кількості розеток у квартирі.
Гатовьтє ваші дєнєжкі !
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:56
Ну, ще трошки і податок на повітря за системою: Дихай або плати - не за горами. Але перед цим ще чекає введення абон.плати за доставку електроенергії залежно від кількості розеток у квартирі.
Гатовьтє ваші дєнєжкі !
Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:36
Вчителів і так бриють більше всіх бо зп не в конвертах + якщо система шкільна не дає достатньо розуму, то це шанс для людей стати розумнішими...не вигідно державі
Додано: Суб 01 лют, 2020 00:20
Re: Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані дох
Очень странная позиция у большинства.
За 210 грн единого налога в месяц можно легально зарабатывать репетиторством до 1 000 000 грн в год. Прям такая неподъёмная сумма.
Додано: Суб 01 лют, 2020 00:56
Ну разговор вообще то шел в статье о тех, кто не зарегистрирован как ППшник.
А вообще, какие им еще налоги при сегодняшних зп преподавателей?
Заплати 19,5% а потом твои налоги раздадут по карманам разным "карасям и медведям" и прочим убийцам?
Если кто пропустил, то вот
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
Додано: Суб 01 лют, 2020 01:00
Додано: Суб 01 лют, 2020 09:30
принц лимон вирішив оподаткувати повітря.
затримайте дихання куме гарбуз, бо хатку заберуть.
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:20
А немає механізмів арендодавців напрягти, хіба арендодавець, чи арендар самі в податкову звернуться... або пан податківцям підкаже
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:22
Це називається "імітація трудової діяльності". Тобто робота є, а "вихлопу" немає.. але зп капнула.
Але тут журналюги то пронюхали і розтрубили.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:23
Та ніхто там нічого не збирається отримувати.. податківець ляпнув - щоб відчитатися чим цілий місяць займався.. а то розтрубили..
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:23
Треба було.. і завтра тре буде.. але не платитимуть.
А податківець звіт про виконану роботу подав, і зп капнула.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
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