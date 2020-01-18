RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Репетиторів зобов’язали
задекларувати неоподатковані доходи

Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:56

Ну, ще трошки і податок на повітря за системою: Дихай або плати - не за горами. Але перед цим ще чекає введення абон.плати за доставку електроенергії залежно від кількості розеток у квартирі.
Гатовьтє ваші дєнєжкі !
maxprofit
 
Повідомлень: 995
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1081 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:36

Вчителів і так бриють більше всіх бо зп не в конвертах + якщо система шкільна не дає достатньо розуму, то це шанс для людей стати розумнішими...не вигідно державі
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 400
З нами з: 16.10.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:20

Re: Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані дох

Очень странная позиция у большинства.
За 210 грн единого налога в месяц можно легально зарабатывать репетиторством до 1 000 000 грн в год. Прям такая неподъёмная сумма.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2480
З нами з: 10.05.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:56

  safonovstanislav написав:Очень странная позиция у большинства.
За 210 грн единого налога в месяц можно легально зарабатывать репетиторством до 1 000 000 грн в год. Прям такая неподъёмная сумма.

Ну разговор вообще то шел в статье о тех, кто не зарегистрирован как ППшник.

А вообще, какие им еще налоги при сегодняшних зп преподавателей?
Заплати 19,5% а потом твои налоги раздадут по карманам разным "карасям и медведям" и прочим убийцам?
Если кто пропустил, то вот https://youtu.be/YRctxwoV1jw
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6229
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2919 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 01:00

  safonovstanislav написав:Очень странная позиция у большинства.
За 210 грн единого налога в месяц можно легально зарабатывать репетиторством до 1 000 000 грн в год. Прям такая неподъёмная сумма.


Забыли упомянуть про ЕСВ 1039,06 грн/мес, товарищ налоговик :D
alter
 
Повідомлень: 422
З нами з: 14.05.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:30

принц лимон вирішив оподаткувати повітря.
затримайте дихання куме гарбуз, бо хатку заберуть.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:20

  rgenadij написав:А арендодателей собственного жилья, например, в чьих квартирах проживает, в основном, разный зброд и спокойно дома не дают отдыхать!
Этого полно, напрягайте их, а не преподавателей с з/п в 3-4 тыс.грн.!!!

А немає механізмів арендодавців напрягти, хіба арендодавець, чи арендар самі в податкову звернуться... або пан податківцям підкаже ;)
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 21.02.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:22

  jyldyrym1 написав:Интересно, они серьезно расчитывают на то ,что люди подадут декларации с указанием не трудовой деятельности после того как государство в лице чиновников положило болт на народ?

Це називається "імітація трудової діяльності". Тобто робота є, а "вихлопу" немає.. але зп капнула.
Але тут журналюги то пронюхали і розтрубили.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 21.02.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:23

  gorobezus написав:Ща все брошу, побегу декларировать, ага. Пусть сначала докажут факт получения дохода (с учетом того что 99.99% расчетов наличкой без каких-либо документальных свидетельств ), а затем пытаются получить хоть какие-то налоги.

Та ніхто там нічого не збирається отримувати.. податківець ляпнув - щоб відчитатися чим цілий місяць займався.. а то розтрубили..
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 21.02.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:23

  Ромасик написав:а что раньше не нужно было платить?

Треба було.. і завтра тре буде.. але не платитимуть.
А податківець звіт про виконану роботу подав, і зп капнула.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 21.02.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою 1 ... 17, 18, 19
R2 » П'ят 24 січ, 2020 12:16
187 14082
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 10:29
lapay
В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи...
R2 » Вів 21 січ, 2020 16:26
3 506
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 16:50
moveton
Накопичувальні пенсії в Україні: які внески зобов’яжуть... 1, 2, 3
R2 » Суб 18 січ, 2020 21:41
24 2771
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 08:39
vchornyi21

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.