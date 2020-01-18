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Репетиторів зобов’язали
задекларувати неоподатковані доходи

Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:25

  maxprofit написав:Ну, ще трошки і податок на повітря за системою: Дихай або плати - не за горами. Але перед цим ще чекає введення абон.плати за доставку електроенергії залежно від кількості розеток у квартирі.
Гатовьтє ваші дєнєжкі !

Туфту пан пише.
Розведення транспортування і товару - це дуже хороший знак про демонополізацію.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:26

  safonovstanislav написав:Очень странная позиция у большинства.
За 210 грн единого налога в месяц можно легально зарабатывать репетиторством до 1 000 000 грн в год. Прям такая неподъёмная сумма.

Податки там як для фіз осіб рахують, а не для фопів.
Тому з мільйона заплатите 195 000 грн податку.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 10:27

  alter написав:
  safonovstanislav написав:Очень странная позиция у большинства.
За 210 грн единого налога в месяц можно легально зарабатывать репетиторством до 1 000 000 грн в год. Прям такая неподъёмная сумма.


Забыли упомянуть про ЕСВ 1039,06 грн/мес, товарищ налоговик :D

ЄСВ фіз особи не платять. Але з 1 млн там податку майже на 200к виходить.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
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