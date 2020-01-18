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Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:25
maxprofit написав:
Ну, ще трошки і податок на повітря за системою: Дихай або плати - не за горами. Але перед цим ще чекає введення абон.плати за доставку електроенергії залежно від кількості розеток у квартирі.
Гатовьтє ваші дєнєжкі !
Туфту пан пише.
Розведення транспортування і товару - це дуже хороший знак про демонополізацію.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:26
safonovstanislav написав:
Очень странная позиция у большинства.
За 210 грн единого налога в месяц можно легально зарабатывать репетиторством до 1 000 000 грн в год. Прям такая неподъёмная сумма.
Податки там як для фіз осіб рахують, а не для фопів.
Тому з мільйона заплатите 195 000 грн податку.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:27
alter написав: safonovstanislav написав:
Очень странная позиция у большинства.
За 210 грн единого налога в месяц можно легально зарабатывать репетиторством до 1 000 000 грн в год. Прям такая неподъёмная сумма.
Забыли упомянуть про ЕСВ 1039,06 грн/мес, товарищ налоговик
ЄСВ фіз особи не платять. Але з 1 млн там податку майже на 200к виходить.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:49
EKO написав: safonovstanislav написав:
Очень странная позиция у большинства.
За 210 грн единого налога в месяц можно легально зарабатывать репетиторством до 1 000 000 грн в год. Прям такая неподъёмная сумма.
Ну разговор вообще то шел в статье о тех, кто не зарегистрирован как ППшник.
Да, это так. Или НДФЛ+военный сбор, или ЕН+ЕСВ. Нужно считать что выгоднее. Но, во втором случае, теоретически, засчитывается стаж для пенсии
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:52
mju написав:
Податки там як для фіз осіб рахують, а не для фопів.
Тому з мільйона заплатите 195 000 грн податку.
Вам дают возможности оптимизации. Хотите - пользуйтесь, не хотите - не пользуйтесь. Никто вас не заставляет платить фиксированные 210 грн в месяц, можете платить 19.5% от полученной суммы
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:59
alter написав: safonovstanislav написав:
Очень странная позиция у большинства.
За 210 грн единого налога в месяц можно легально зарабатывать репетиторством до 1 000 000 грн в год. Прям такая неподъёмная сумма.
Забыли упомянуть про ЕСВ 1039,06 грн/мес, товарищ налоговик
В теории, ЕСВ - это взнос, чтоб получать страховой стаж для будущей пенсии. 1039.06 - это для получения минимальной пенсии. Можно по желанию платить больше.
В случае оплаты ндфл, никакого стажа в зачёт не идёт
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:07
А вообще, чем репетиторство отличается, например, от адвокатской деятельности, или от работы художника-фрилансера, или электрика по вызову?
Заработал, значит заплати налог государству. А то, как потреблять, так с радостью, а как заплатить налоги, так пусть платят другие.
Вот, все считают, что программисты "мало" платят налогов, всего 5% (ЕСВ они тоже платят), а как репетиторов коснулось, несчастные 210 грн налогов в месяц не могут уплатить(или 19.5%, по их выбору)
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:16
safonovstanislav написав:
А вообще, чем репетиторство отличается, например, от адвокатской деятельности, или от работы художника-фрилансера, или электрика по вызову?
Заработал, значит заплати налог государству. А то, как потреблять, так с радостью, а как заплатить налоги, так пусть платят другие.
Вот, все считают, что программисты "мало" платят налогов, всего 5% (ЕСВ они тоже платят), а как репетиторов коснулось, несчастные 210 грн налогов в месяц не могут уплатить(или 19.5%, по их выбору)
вы серьёзно сравниваете зарплаты учителей с зарплатами программистов? да, номиналы зарплат у них примерно одинаковы, а вот валюты то разные...
учителя вынуждены подрабатывать чтобы банально выжить...
Востаннє редагувалось Тракторист
в Суб 01 лют, 2020 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:17
safonovstanislav написав:
Но, во втором случае, теоретически, засчитывается стаж для пенсии
Той самой, которая 1638 гривен?
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