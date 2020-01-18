Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

Туфту пан пише.
Розведення транспортування і товару - це дуже хороший знак про демонополізацію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:25
Туфту пан пише.
Розведення транспортування і товару - це дуже хороший знак про демонополізацію.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:26
Податки там як для фіз осіб рахують, а не для фопів.
Тому з мільйона заплатите 195 000 грн податку.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:27
ЄСВ фіз особи не платять. Але з 1 млн там податку майже на 200к виходить.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:49
Да, это так. Или НДФЛ+военный сбор, или ЕН+ЕСВ. Нужно считать что выгоднее. Но, во втором случае, теоретически, засчитывается стаж для пенсии
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:52
Додано: Суб 01 лют, 2020 10:59
В теории, ЕСВ - это взнос, чтоб получать страховой стаж для будущей пенсии. 1039.06 - это для получения минимальной пенсии. Можно по желанию платить больше.
В случае оплаты ндфл, никакого стажа в зачёт не идёт
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:07
Re: Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані дох
А вообще, чем репетиторство отличается, например, от адвокатской деятельности, или от работы художника-фрилансера, или электрика по вызову?
Заработал, значит заплати налог государству. А то, как потреблять, так с радостью, а как заплатить налоги, так пусть платят другие.
Вот, все считают, что программисты "мало" платят налогов, всего 5% (ЕСВ они тоже платят), а как репетиторов коснулось, несчастные 210 грн налогов в месяц не могут уплатить(или 19.5%, по их выбору)
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:16
вы серьёзно сравниваете зарплаты учителей с зарплатами программистов? да, номиналы зарплат у них примерно одинаковы, а вот валюты то разные...
учителя вынуждены подрабатывать чтобы банально выжить...
Востаннє редагувалось Тракторист в Суб 01 лют, 2020 11:17, всього редагувалось 1 раз.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:17
Re: Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані дох
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:17
Це все ближче та ближче до казки чиполлино. Народ жебракує на цих зарплатнях підвищених особливо вчителі.... Треба забрати останнє. Головне шоб слуги народові мали за все від цих же жебраків і за житло і за проізди і т д. Но ще треба за повітря дощ сніг налог увести. А голова укірполошти буде порівнювати заоплатню американьського німецького нідерландського головного поштаря. Але чого не порівняти південо корейського вчителя молододших класів 6000 $ тоді можливо запитати за репетиторство. Але гараж??????? В сенсі Але слуги. Ну шибко вумні
|