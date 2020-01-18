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Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи
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Додано: Суб 01 лют, 2020 14:35
safonovstanislav, о каких 210 гривнах в месяц речь? Это ваша фантазия? Один соц. взнос минимальный больше тыщи.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 15:03
Тракторист написав: safonovstanislav написав:
А вообще, чем репетиторство отличается, например, от адвокатской деятельности, или от работы художника-фрилансера, или электрика по вызову?
Заработал, значит заплати налог государству. А то, как потреблять, так с радостью, а как заплатить налоги, так пусть платят другие.
Вот, все считают, что программисты "мало" платят налогов, всего 5% (ЕСВ они тоже платят), а как репетиторов коснулось, несчастные 210 грн налогов в месяц не могут уплатить(или 19.5%, по их выбору)
вы серьёзно сравниваете зарплаты учителей с зарплатами программистов? да, номиналы зарплат у них примерно одинаковы, а вот валюты то разные...
учителя вынуждены подрабатывать чтобы банально выжить...
Минимальная зарплата 4723 грн/месяц. Знаете много программистов, которые получают $4723/месяц?
Или факт того, что кто-то зарабатывает больше, освобождает от уплаты налогов тех, кто зарабатывает меньше?
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Додано: Суб 01 лют, 2020 15:07
burn написав: safonovstanislav написав:
Но, во втором случае, теоретически, засчитывается стаж для пенсии
Той самой, которая 1638 гривен?
Минимальная - 1769 грн с 1 января, но можно платить больше денег и в будущем получать больше пенсию, если доверяете государству
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safonovstanislav
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