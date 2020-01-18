Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 14:35
safonovstanislav, о каких 210 гривнах в месяц речь? Это ваша фантазия? Один соц. взнос минимальный больше тыщи.
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:03
Минимальная зарплата 4723 грн/месяц. Знаете много программистов, которые получают $4723/месяц?
Или факт того, что кто-то зарабатывает больше, освобождает от уплаты налогов тех, кто зарабатывает меньше?
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:07
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:13
Социальный взнос - это социальный взнос. Идёт он на выплату пенсий текущих пенсионеров и страхование от безработицы, временной потери трудоспособности и т. д.
Налогов 210 грн/месяц
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:45
Я повністю підтримую інформацію Головного управління ДПС в Івано-Франківській області на рахунок оподаткування доходів репетиторів. Держава має на це невід'ємне право.
Але, потрібно більше уваги приділити збору податей з доходів фізосіб за відправлення (продажі товарів) через поштові відділення. Сума отриманих таким чином податей складе декілька млрд $ на рік, і ці гроші відразу використати на відновлення інфраструктури окупованих територій. Цей податок легко забрати, на відміну від вибивання з репетиторів, адже поштові відділення є податковими агентами.
А також, прийшов час ввести новий податок на відновлення Донбасу, наприклад 5% з оплати за товари і послуги.
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:09
знаю с десяток програмистов получающих 4-6 тыс. долларов в месяц...
нам же расказывают, что мы стремимся в Европу, так вот с точки зрения Европы безнавственно брать налоги с людей получающих меньше реального прожиточного минимума - в Германии например в зависимости от федеральной земли не облагаются налогами доходы до 600-800 евро в месяц, в Великобритании - менее 10000 фунтов в год, во Франции - около 20000 евро в год и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:39
Мне малой недавно сказал что одна училка только в школе имеет в месяц 11000 грн и это без репетиторства, которым ее время забито полностью. Зато напоминают ученикам, что государство их обучает бесплатно. А самим налоги заплатить западло.
Если кого то перекосит от выше написанного, то мой кум работая на минималке получал раза в три больше за всякие дополнительные функции. Например за классного руководителя и тп. Потом благополучно свалил в Польшу.
Не нужно утверждать что учителя не имеют. Кто хочет, тот имеет.
Менты, депутаты и прочие тоже вроде на одной зарплате сидят. Вроде. И имеют совсем не то что нам на уши накладывают.
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