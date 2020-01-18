Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

Додано: Суб 01 лют, 2020 16:39

Мне малой недавно сказал что одна училка только в школе имеет в месяц 11000 грн и это без репетиторства, которым ее время забито полностью. Зато напоминают ученикам, что государство их обучает бесплатно. А самим налоги заплатить западло.



Если кого то перекосит от выше написанного, то мой кум работая на минималке получал раза в три больше за всякие дополнительные функции. Например за классного руководителя и тп. Потом благополучно свалил в Польшу.



Не нужно утверждать что учителя не имеют. Кто хочет, тот имеет.

Менты, депутаты и прочие тоже вроде на одной зарплате сидят. Вроде. И имеют совсем не то что нам на уши накладывают.