Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:35
safonovstanislav, о каких 210 гривнах в месяц речь? Это ваша фантазия? Один соц. взнос минимальный больше тыщи.
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:03
Минимальная зарплата 4723 грн/месяц. Знаете много программистов, которые получают $4723/месяц?
Или факт того, что кто-то зарабатывает больше, освобождает от уплаты налогов тех, кто зарабатывает меньше?
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:07
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:13
Социальный взнос - это социальный взнос. Идёт он на выплату пенсий текущих пенсионеров и страхование от безработицы, временной потери трудоспособности и т. д.
Налогов 210 грн/месяц
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:45
Я повністю підтримую інформацію Головного управління ДПС в Івано-Франківській області на рахунок оподаткування доходів репетиторів. Держава має на це невід'ємне право.
Але, потрібно більше уваги приділити збору податей з доходів фізосіб за відправлення (продажі товарів) через поштові відділення. Сума отриманих таким чином податей складе декілька млрд $ на рік, і ці гроші відразу використати на відновлення інфраструктури окупованих територій. Цей податок легко забрати, на відміну від вибивання з репетиторів, адже поштові відділення є податковими агентами.
А також, прийшов час ввести новий податок на відновлення Донбасу, наприклад 5% з оплати за товари і послуги.
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:09
знаю с десяток програмистов получающих 4-6 тыс. долларов в месяц...
нам же расказывают, что мы стремимся в Европу, так вот с точки зрения Европы безнавственно брать налоги с людей получающих меньше реального прожиточного минимума - в Германии например в зависимости от федеральной земли не облагаются налогами доходы до 600-800 евро в месяц, в Великобритании - менее 10000 фунтов в год, во Франции - около 20000 евро в год и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:39
Мне малой недавно сказал что одна училка только в школе имеет в месяц 11000 грн и это без репетиторства, которым ее время забито полностью. Зато напоминают ученикам, что государство их обучает бесплатно. А самим налоги заплатить западло.
Если кого то перекосит от выше написанного, то мой кум работая на минималке получал раза в три больше за всякие дополнительные функции. Например за классного руководителя и тп. Потом благополучно свалил в Польшу.
Не нужно утверждать что учителя не имеют. Кто хочет, тот имеет.
Менты, депутаты и прочие тоже вроде на одной зарплате сидят. Вроде. И имеют совсем не то что нам на уши накладывают.
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:22
Так нужно это сначала законодательно закрепить. Но, как видим, выбранное народом правительство избрало другой путь, и требует налоги заплатить, а не предлагает освободить от них.
А не так, он едет на мерседесе на красный свет, с него штраф, а того, кто на жигулях, отпустим, у него и так мало денег.
Нарушил закон - ответь!
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:56
safonovstanislav
Подход не верный. В Украине до сих пор не облагаемый минимальный доход равен 17 гривнам в месяц.
Додано: Суб 01 лют, 2020 21:42
Что-то народ не в ту степь понесло, впрочем, как обычно.
Проблема не столько в том, чтобы отдать какую-то сумму на налоги. Хотя тоже жалко, понимаю, но для тех дурачков (больше, наверное, дурочек), которые "клюнут" на вот это "заплати налоги и спи спокойно", с этого момента начнутся такие проблемы, что тот налог просто померкнет на фоне. Потому что законно для того, чтобы уплатить такой налог, нужно, как минимум, оформить ФОП, сдавать отчеты (про кассовые аппараты тоже не забываем). Уже достаточно головняка, чтобы держаться от всего этого подальше. Далее предстоит отбиваться от всяческих ходоков из проверяющих органов, и стать немножечко юристом. А ходоков будет много, особенно если для занятий арендовать какую-нибудь комнатушку, ведь работа с несовершеннолетними в основном. И не дай бог заявить, что занятия проходят прямо в школе - тут, я думаю, вообще сразу можно увольняться. А если, вопреки всему, удается от этого всего отбиться, то можно с удивлением обнаружить, что времени для репетиторства уже и не осталось - всё ушло на различные органы и инстанции. И денег тоже не осталось - все ушли на бумажки и "решение вопросов". Так что те, кто дружат с головой, просто обязаны "пожать плечами" на подобные призывы власти, и тихо продолжать заниматься своим делом.
А самое смешное, что государство действительно могло бы получить какой-то налог с этого, если бы установило простые и понятные, легко выполнимые правила для такой деятельности, и железно оградило от посягательств всяческих чудаков в погонах и без. Но это не наш путь, как и в любой другой сфере деятельности.
|