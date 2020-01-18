Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

Додано: Суб 01 лют, 2020 21:42

Что-то народ не в ту степь понесло, впрочем, как обычно.

Проблема не столько в том, чтобы отдать какую-то сумму на налоги. Хотя тоже жалко, понимаю, но для тех дурачков (больше, наверное, дурочек), которые "клюнут" на вот это "заплати налоги и спи спокойно", с этого момента начнутся такие проблемы, что тот налог просто померкнет на фоне. Потому что законно для того, чтобы уплатить такой налог, нужно, как минимум, оформить ФОП, сдавать отчеты (про кассовые аппараты тоже не забываем). Уже достаточно головняка, чтобы держаться от всего этого подальше. Далее предстоит отбиваться от всяческих ходоков из проверяющих органов, и стать немножечко юристом. А ходоков будет много, особенно если для занятий арендовать какую-нибудь комнатушку, ведь работа с несовершеннолетними в основном. И не дай бог заявить, что занятия проходят прямо в школе - тут, я думаю, вообще сразу можно увольняться. А если, вопреки всему, удается от этого всего отбиться, то можно с удивлением обнаружить, что времени для репетиторства уже и не осталось - всё ушло на различные органы и инстанции. И денег тоже не осталось - все ушли на бумажки и "решение вопросов". Так что те, кто дружат с головой, просто обязаны "пожать плечами" на подобные призывы власти, и тихо продолжать заниматься своим делом.

А самое смешное, что государство действительно могло бы получить какой-то налог с этого, если бы установило простые и понятные, легко выполнимые правила для такой деятельности, и железно оградило от посягательств всяческих чудаков в погонах и без. Но это не наш путь, как и в любой другой сфере деятельности.