Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

Проблема в соціальній справедливості. Перед тим як вимагати сплати податків від вчителів, треба навести порядок в сплаті податків привілевійованими верствами населення. І взагалі дізнатися про джерела отримання цих коштів (сумнозвісна декларація). І в разі не законного збагачення конфіскувати майно і кинути за грати вбивцю, злодія. Ніяких амністій. Народна пам'ять нічого не забуває, хто як пограбував свій нарід. Якщо правила не будуть однаковими для виконання всіма, а лише вибірково діяти, діла не буде. Найкращий метод виховання - власний приклад. А коли злодій і вбивця, що вбивав, вбиває, крав, краде і крастиме повчає, як Родину любить нужно, то класти великий прибор потрібно на все те балабольство. Або плати наЛОХ, раз ти - лох!
Таких за мовчазне бидло тримають наші "іліти". Потрібна повна ревізія приХватизації, посадка злодіїв і вбивць за грати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.