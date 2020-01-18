Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

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Проблема в соціальній справедливості. Перед тим як вимагати сплати податків від вчителів, треба навести порядок в сплаті податків привілевійованими верствами населення. І взагалі дізнатися про джерела отримання цих коштів (сумнозвісна декларація). І в разі не законного збагачення конфіскувати майно і кинути за грати вбивцю, злодія. Ніяких амністій. Народна пам'ять нічого не забуває, хто як пограбував свій нарід. Якщо правила не будуть однаковими для виконання всіма, а лише вибірково діяти, діла не буде. Найкращий метод виховання - власний приклад. А коли злодій і вбивця, що вбивав, вбиває, крав, краде і крастиме повчає, як Родину любить нужно, то класти великий прибор потрібно на все те балабольство. Або плати наЛОХ, раз ти - лох! Таких за мовчазне бидло тримають наші "іліти". Потрібна повна ревізія приХватизації, посадка злодіїв і вбивць за грати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
M-Audio написав:Что-то народ не в ту степь понесло, впрочем, как обычно. Проблема не столько в том, чтобы отдать какую-то сумму на налоги. Хотя тоже жалко, понимаю, но для тех дурачков (больше, наверное, дурочек), которые "клюнут" на вот это "заплати налоги и спи спокойно", с этого момента начнутся такие проблемы, что тот налог просто померкнет на фоне. Потому что законно для того, чтобы уплатить такой налог, нужно, как минимум, оформить ФОП, сдавать отчеты (про кассовые аппараты тоже не забываем). Уже достаточно головняка, чтобы держаться от всего этого подальше. Далее предстоит отбиваться от всяческих ходоков из проверяющих органов, и стать немножечко юристом. А ходоков будет много, особенно если для занятий арендовать какую-нибудь комнатушку, ведь работа с несовершеннолетними в основном. И не дай бог заявить, что занятия проходят прямо в школе - тут, я думаю, вообще сразу можно увольняться. А если, вопреки всему, удается от этого всего отбиться, то можно с удивлением обнаружить, что времени для репетиторства уже и не осталось - всё ушло на различные органы и инстанции. И денег тоже не осталось - все ушли на бумажки и "решение вопросов". Так что те, кто дружат с головой, просто обязаны "пожать плечами" на подобные призывы власти, и тихо продолжать заниматься своим делом. А самое смешное, что государство действительно могло бы получить какой-то налог с этого, если бы установило простые и понятные, легко выполнимые правила для такой деятельности, и железно оградило от посягательств всяческих чудаков в погонах и без. Но это не наш путь, как и в любой другой сфере деятельности.
Отмазок много напридумывали, лишь бы налоги не платить. Пусть платят другие, у айтишников денег много, им нужно даже повысить налоги в 2 раза, а репетиторов трогать не нужно, пусть вообще ничего не платят
Козак-характерник написав:Проблема в соціальній справедливості. Перед тим як вимагати сплати податків від вчителів, треба навести порядок в сплаті податків привілевійованими верствами населення. І взагалі дізнатися про джерела отримання цих коштів (сумнозвісна декларація). І в разі не законного збагачення конфіскувати майно і кинути за грати вбивцю, злодія. Ніяких амністій. Народна пам'ять нічого не забуває, хто як пограбував свій нарід. Якщо правила не будуть однаковими для виконання всіма, а лише вибірково діяти, діла не буде. Найкращий метод виховання - власний приклад. А коли злодій і вбивця, що вбивав, вбиває, крав, краде і крастиме повчає, як Родину любить нужно, то класти великий прибор потрібно на все те балабольство. Або плати наЛОХ, раз ти - лох! Таких за мовчазне бидло тримають наші "іліти". Потрібна повна ревізія приХватизації, посадка злодіїв і вбивць за грати.
Да, да. Начните с кого-нибудь другого, но не с меня. Вот, когда все остальные 36 999 999 жителей Украины налоги заплатят, приходите ко мне. Хороший подход. Может, наоборот, именно с вас начнём изменять страну в лучшую сторону?
Козак-характерник написав:Проблема в соціальній справедливості. Перед тим як вимагати сплати податків від вчителів, треба навести порядок в сплаті податків привілевійованими верствами населення. І взагалі дізнатися про джерела отримання цих коштів (сумнозвісна декларація). І в разі не законного збагачення конфіскувати майно і кинути за грати вбивцю, злодія. Ніяких амністій. Народна пам'ять нічого не забуває, хто як пограбував свій нарід. Якщо правила не будуть однаковими для виконання всіма, а лише вибірково діяти, діла не буде. Найкращий метод виховання - власний приклад. А коли злодій і вбивця, що вбивав, вбиває, крав, краде і крастиме повчає, як Родину любить нужно, то класти великий прибор потрібно на все те балабольство. Або плати наЛОХ, раз ти - лох! Таких за мовчазне бидло тримають наші "іліти". Потрібна повна ревізія приХватизації, посадка злодіїв і вбивць за грати.
Да, да. Начните с кого-нибудь другого, но не с меня. Вот, когда все остальные 36 999 999 жителей Украины налоги заплатят, приходите ко мне. Хороший подход. Может, наоборот, именно с вас начнём изменять страну в лучшую сторону?
Да, да... Вже чули: розпочни з себе. Можливо навпаки, саме з них, розпочнемо змінювати країну на найкраще?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Да, да... Вже чули: розпочни з себе. Можливо навпаки, саме з них, розпочнемо змінювати країну на найкраще?
Лично мне - обидно, что другие налоги не платят и это им сходит с рук. Предлогов не платить можно выдумать сколько угодно. Но, я нарушать законы Украины просто не хочу. Ещё и периодически обсуждения на этом форуме происходят, что айтишники мало платят. На самом деле по вашему, они - лохи, что вообще платят