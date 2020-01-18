Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

Додано: Нед 02 лют, 2020 14:10

safonovstanislav написав: Отмазок много напридумывали, лишь бы налоги не платить. Пусть платят другие, у айтишников денег много, им нужно даже повысить налоги в 2 раза, а репетиторов трогать не нужно, пусть вообще ничего не платят Отмазок много напридумывали, лишь бы налоги не платить. Пусть платят другие, у айтишников денег много, им нужно даже повысить налоги в 2 раза, а репетиторов трогать не нужно, пусть вообще ничего не платят

Это не про налоги, это про то, что призыв "заплатить налоги", в данном случае, эквивалентен призыву сидеть на школьную ставку, и не высовываться, а то ишь, лучшей жизни захотелось. Просто из-за цены вопроса. Желание заплатить налоги повлечёт за собой дополнительные издержки, делающие бессмысленной всю эту деятельность. Я не в курсе, сколько можно заработать в месяц репетиторством. Здесь приводились цифры порядка 10000 в месяц, но я думаю, это крайне оптимистичная оценка, и такой заработок "светит" только тем, кто серьёзно поставил это дело на поток. Обычному учителю, "подтягивающему" своих (обычно) учеников, думаю, пару тысяч - потолок, и то, только в предэкзаменационный период. А вот порог, при котором оправдан весь официоз с регистрациями, отчётами и проверками я лично оцениваю тысяч в 5 в месяц, причём в среднем, круглогодично, включая отпуска и лето. Поэтому, если учителю честно обрисовать весь объём ж***, которая его ждёт в случае официального оформления деятельности, а потом поставить перед выбором: сворачивать деятельность, или заниматься этим всем (без какой-либо возможности спрыгнуть), он, скорее всего, предпочтёт свернуться и остаться на своей учительской зарплате. А такой выбор, вполне вероятно, возникнет, если он, наслушавшись бредней про "все должны платить налоги", сам официально, под роспись, заявит о своей деятельности. Потому что это наше государство не может заставить соблюдать законы власть имущих и их бандитов, потому что это работать надо, да ещё и пострадать можно. А когда жертва сама пришла со всеми бумагами, и при этом совершенно безопасна, то как же тут законность не навести просто до блеска, до последней запятой, и показательно наказать, и "для галочки", и самоутвердиться.Айтишники "порог", обычно, переступают, поэтому для них уплата налога не является вопросом "быть или не быть". Да и для них это основной заработок, а не дополнительный. А долго существовать, не получая официальных доходов, тоже не получится, поэтому оформление и уплата налога, в данном случае - мера совершенно необходимая.