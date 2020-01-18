Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

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Проблема в соціальній справедливості. Перед тим як вимагати сплати податків від вчителів, треба навести порядок в сплаті податків привілевійованими верствами населення. І взагалі дізнатися про джерела отримання цих коштів (сумнозвісна декларація). І в разі не законного збагачення конфіскувати майно і кинути за грати вбивцю, злодія. Ніяких амністій. Народна пам'ять нічого не забуває, хто як пограбував свій нарід. Якщо правила не будуть однаковими для виконання всіма, а лише вибірково діяти, діла не буде. Найкращий метод виховання - власний приклад. А коли злодій і вбивця, що вбивав, вбиває, крав, краде і крастиме повчає, як Родину любить нужно, то класти великий прибор потрібно на все те балабольство. Або плати наЛОХ, раз ти - лох! Таких за мовчазне бидло тримають наші "іліти". Потрібна повна ревізія приХватизації, посадка злодіїв і вбивць за грати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
M-Audio написав:Что-то народ не в ту степь понесло, впрочем, как обычно. Проблема не столько в том, чтобы отдать какую-то сумму на налоги. Хотя тоже жалко, понимаю, но для тех дурачков (больше, наверное, дурочек), которые "клюнут" на вот это "заплати налоги и спи спокойно", с этого момента начнутся такие проблемы, что тот налог просто померкнет на фоне. Потому что законно для того, чтобы уплатить такой налог, нужно, как минимум, оформить ФОП, сдавать отчеты (про кассовые аппараты тоже не забываем). Уже достаточно головняка, чтобы держаться от всего этого подальше. Далее предстоит отбиваться от всяческих ходоков из проверяющих органов, и стать немножечко юристом. А ходоков будет много, особенно если для занятий арендовать какую-нибудь комнатушку, ведь работа с несовершеннолетними в основном. И не дай бог заявить, что занятия проходят прямо в школе - тут, я думаю, вообще сразу можно увольняться. А если, вопреки всему, удается от этого всего отбиться, то можно с удивлением обнаружить, что времени для репетиторства уже и не осталось - всё ушло на различные органы и инстанции. И денег тоже не осталось - все ушли на бумажки и "решение вопросов". Так что те, кто дружат с головой, просто обязаны "пожать плечами" на подобные призывы власти, и тихо продолжать заниматься своим делом. А самое смешное, что государство действительно могло бы получить какой-то налог с этого, если бы установило простые и понятные, легко выполнимые правила для такой деятельности, и железно оградило от посягательств всяческих чудаков в погонах и без. Но это не наш путь, как и в любой другой сфере деятельности.
Отмазок много напридумывали, лишь бы налоги не платить. Пусть платят другие, у айтишников денег много, им нужно даже повысить налоги в 2 раза, а репетиторов трогать не нужно, пусть вообще ничего не платят
Козак-характерник написав:Проблема в соціальній справедливості. Перед тим як вимагати сплати податків від вчителів, треба навести порядок в сплаті податків привілевійованими верствами населення. І взагалі дізнатися про джерела отримання цих коштів (сумнозвісна декларація). І в разі не законного збагачення конфіскувати майно і кинути за грати вбивцю, злодія. Ніяких амністій. Народна пам'ять нічого не забуває, хто як пограбував свій нарід. Якщо правила не будуть однаковими для виконання всіма, а лише вибірково діяти, діла не буде. Найкращий метод виховання - власний приклад. А коли злодій і вбивця, що вбивав, вбиває, крав, краде і крастиме повчає, як Родину любить нужно, то класти великий прибор потрібно на все те балабольство. Або плати наЛОХ, раз ти - лох! Таких за мовчазне бидло тримають наші "іліти". Потрібна повна ревізія приХватизації, посадка злодіїв і вбивць за грати.
Да, да. Начните с кого-нибудь другого, но не с меня. Вот, когда все остальные 36 999 999 жителей Украины налоги заплатят, приходите ко мне. Хороший подход. Может, наоборот, именно с вас начнём изменять страну в лучшую сторону?
Козак-характерник написав:Проблема в соціальній справедливості. Перед тим як вимагати сплати податків від вчителів, треба навести порядок в сплаті податків привілевійованими верствами населення. І взагалі дізнатися про джерела отримання цих коштів (сумнозвісна декларація). І в разі не законного збагачення конфіскувати майно і кинути за грати вбивцю, злодія. Ніяких амністій. Народна пам'ять нічого не забуває, хто як пограбував свій нарід. Якщо правила не будуть однаковими для виконання всіма, а лише вибірково діяти, діла не буде. Найкращий метод виховання - власний приклад. А коли злодій і вбивця, що вбивав, вбиває, крав, краде і крастиме повчає, як Родину любить нужно, то класти великий прибор потрібно на все те балабольство. Або плати наЛОХ, раз ти - лох! Таких за мовчазне бидло тримають наші "іліти". Потрібна повна ревізія приХватизації, посадка злодіїв і вбивць за грати.
Да, да. Начните с кого-нибудь другого, но не с меня. Вот, когда все остальные 36 999 999 жителей Украины налоги заплатят, приходите ко мне. Хороший подход. Может, наоборот, именно с вас начнём изменять страну в лучшую сторону?
Да, да... Вже чули: розпочни з себе. Можливо навпаки, саме з них, розпочнемо змінювати країну на найкраще?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Да, да... Вже чули: розпочни з себе. Можливо навпаки, саме з них, розпочнемо змінювати країну на найкраще?
Лично мне - обидно, что другие налоги не платят и это им сходит с рук. Предлогов не платить можно выдумать сколько угодно. Но, я нарушать законы Украины просто не хочу. Ещё и периодически обсуждения на этом форуме происходят, что айтишники мало платят. На самом деле по вашему, они - лохи, что вообще платят
safonovstanislav написав:Да, да. Начните с кого-нибудь другого, но не с меня.
Не "с кого-нибудь", а, конкретно, с тех, кто устанавливает эти налоги и правила, и следит за их соблюдением. Именно так, в данном случае, выглядит справедливость. Когда правила устанавливаются, в первую очередь, для себя, а потом уже для всех остальных, но не наоборот. А вот когда правила устанавливаются для всех, кроме себя, хоть официально (разные нормы законов для "всех" и для "своих"), хоть неофициально ("а вы докажите в суде"), то это просто хозяева распоряжаются жизнями рабов. Кто не считает себя рабом, имеет полное моральное право избегать выполнения таких правил.
safonovstanislav написав:Отмазок много напридумывали, лишь бы налоги не платить. Пусть платят другие, у айтишников денег много, им нужно даже повысить налоги в 2 раза, а репетиторов трогать не нужно, пусть вообще ничего не платят
Это не про налоги, это про то, что призыв "заплатить налоги", в данном случае, эквивалентен призыву сидеть на школьную ставку, и не высовываться, а то ишь, лучшей жизни захотелось. Просто из-за цены вопроса. Желание заплатить налоги повлечёт за собой дополнительные издержки, делающие бессмысленной всю эту деятельность. Я не в курсе, сколько можно заработать в месяц репетиторством. Здесь приводились цифры порядка 10000 в месяц, но я думаю, это крайне оптимистичная оценка, и такой заработок "светит" только тем, кто серьёзно поставил это дело на поток. Обычному учителю, "подтягивающему" своих (обычно) учеников, думаю, пару тысяч - потолок, и то, только в предэкзаменационный период. А вот порог, при котором оправдан весь официоз с регистрациями, отчётами и проверками я лично оцениваю тысяч в 5 в месяц, причём в среднем, круглогодично, включая отпуска и лето. Поэтому, если учителю честно обрисовать весь объём ж***, которая его ждёт в случае официального оформления деятельности, а потом поставить перед выбором: сворачивать деятельность, или заниматься этим всем (без какой-либо возможности спрыгнуть), он, скорее всего, предпочтёт свернуться и остаться на своей учительской зарплате. А такой выбор, вполне вероятно, возникнет, если он, наслушавшись бредней про "все должны платить налоги", сам официально, под роспись, заявит о своей деятельности. Потому что это наше государство не может заставить соблюдать законы власть имущих и их бандитов, потому что это работать надо, да ещё и пострадать можно. А когда жертва сама пришла со всеми бумагами, и при этом совершенно безопасна, то как же тут законность не навести просто до блеска, до последней запятой, и показательно наказать, и "для галочки", и самоутвердиться. Айтишники "порог", обычно, переступают, поэтому для них уплата налога не является вопросом "быть или не быть". Да и для них это основной заработок, а не дополнительный. А долго существовать, не получая официальных доходов, тоже не получится, поэтому оформление и уплата налога, в данном случае - мера совершенно необходимая.
M-Audio написав:... то это просто хозяева распоряжаются жизнями рабов
Раньше рабы были непослушными, плохо работали, сбегали от хозяев. Потом придумали деньги. Теперь рабы сами исправно каждый день ходят на работу и стремятся работать как можно более усерднее. Больше работаешь, получаешь больше еды. Так мир устроен. А вся эта демократия - обычная сказка для простых людей, которые думают, что на выборах они что-то выбирают, а не всё решено заранее.
safonovstanislav написав:Отмазок много напридумывали, лишь бы налоги не платить. Пусть платят другие, у айтишников денег много, им нужно даже повысить налоги в 2 раза, а репетиторов трогать не нужно, пусть вообще ничего не платят
Это не про налоги, это про то, что призыв "заплатить налоги", в данном случае, эквивалентен призыву сидеть на школьную ставку, и не высовываться, а то ишь, лучшей жизни захотелось. Просто из-за цены вопроса. Желание заплатить налоги повлечёт за собой дополнительные издержки, делающие бессмысленной всю эту деятельность. Я не в курсе, сколько можно заработать в месяц репетиторством. Здесь приводились цифры порядка 10000 в месяц, но я думаю, это крайне оптимистичная оценка, и такой заработок "светит" только тем, кто серьёзно поставил это дело на поток. Обычному учителю, "подтягивающему" своих (обычно) учеников, думаю, пару тысяч - потолок, и то, только в предэкзаменационный период. А вот порог, при котором оправдан весь официоз с регистрациями, отчётами и проверками я лично оцениваю тысяч в 5 в месяц, причём в среднем, круглогодично, включая отпуска и лето. Поэтому, если учителю честно обрисовать весь объём ж***, которая его ждёт в случае официального оформления деятельности, а потом поставить перед выбором: сворачивать деятельность, или заниматься этим всем (без какой-либо возможности спрыгнуть), он, скорее всего, предпочтёт свернуться и остаться на своей учительской зарплате. А такой выбор, вполне вероятно, возникнет, если он, наслушавшись бредней про "все должны платить налоги", сам официально, под роспись, заявит о своей деятельности. Потому что это наше государство не может заставить соблюдать законы власть имущих и их бандитов, потому что это работать надо, да ещё и пострадать можно. А когда жертва сама пришла со всеми бумагами, и при этом совершенно безопасна, то как же тут законность не навести просто до блеска, до последней запятой, и показательно наказать, и "для галочки", и самоутвердиться. Айтишники "порог", обычно, переступают, поэтому для них уплата налога не является вопросом "быть или не быть". Да и для них это основной заработок, а не дополнительный. А долго существовать, не получая официальных доходов, тоже не получится, поэтому оформление и уплата налога, в данном случае - мера совершенно необходимая.
Нет там никаких сложностей, и проблемы не возникнут. Есть только желание или не желание конкретного человека платить налоги.