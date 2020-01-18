Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 02 лют, 2020 15:44
Козак-характерник: " Тому, що той, хто встановлює правила, не може керувати, є поганим менеджером. Гарний менеджер при плануванні, враховує людський фактор, людську природу, стимули і противаги."
Чому Ви сприймаєте, що правила встановлює менеджер, а не рабовласник? Рабовласницький лад на цій території ніхто не відміняв, тільки видозмінили (сьогодні не можна казати раб, а треба казати пан, а краще гаспадін ( звучить божественно і щоразу нагадує про рабство боже і покору), бо знову взбунтуються). Приймаючи це за аксіому, можна зрозуміти усю суть суспільних відносин, подій і своє місце серед усієї цієї суєти.
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awant
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Додано: Нед 02 лют, 2020 15:53
awant написав:
Козак-характерник: " Тому, що той, хто встановлює правила, не може керувати, є поганим менеджером. Гарний менеджер при плануванні, враховує людський фактор, людську природу, стимули і противаги."
Чому Ви сприймаєте, що правила встановлює менеджер, а не рабовласник? Рабовласницький лад на цій території ніхто не відміняв, тільки видозмінили (сьогодні не можна казати раб, а треба казати пан, а краще гаспадін ( звучить божественно і щоразу нагадує про рабство боже і покору), бо знову взбунтуються). Приймаючи це за аксіому, можна зрозуміти усю суть суспільних відносин, подій і своє місце серед усієї цієї суєти.
Власник наймає менеджера. Або сам керує безпосередньо.
Може бути і так, і сяк.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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