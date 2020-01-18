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Репетиторів зобов’язали
задекларувати неоподатковані доходи

Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:53

  awant написав:Козак-характерник: " Тому, що той, хто встановлює правила, не може керувати, є поганим менеджером. Гарний менеджер при плануванні, враховує людський фактор, людську природу, стимули і противаги."
Чому Ви сприймаєте, що правила встановлює менеджер, а не рабовласник? Рабовласницький лад на цій території ніхто не відміняв, тільки видозмінили (сьогодні не можна казати раб, а треба казати пан, а краще гаспадін ( звучить божественно і щоразу нагадує про рабство боже і покору), бо знову взбунтуються). Приймаючи це за аксіому, можна зрозуміти усю суть суспільних відносин, подій і своє місце серед усієї цієї суєти.

Власник наймає менеджера. Або сам керує безпосередньо. :P Може бути і так, і сяк.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 02:27

Re: Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані дох

  M-Audio написав:А долго существовать, не получая официальных доходов, тоже не получится, поэтому оформление и уплата налога, в данном случае - мера совершенно необходимая

Ой, да ну ладно.
Например, как Ляшко. можно "выигрывать". 2 или даже 3 раза. В "лотерею отечественную", но, на спортивных ставках :roll:
А как закончится каденция депутата, никогда не работая в бизнесе, стать вдруг миллионером. Долларовым. И все это "нажитое непосильным трудом" без последствий задекларировать.

Украина - страна "возможностей" 8)
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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