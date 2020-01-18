Репетиторів зобов’язали задекларувати неоподатковані доходи

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awant написав:Козак-характерник: " Тому, що той, хто встановлює правила, не може керувати, є поганим менеджером. Гарний менеджер при плануванні, враховує людський фактор, людську природу, стимули і противаги." Чому Ви сприймаєте, що правила встановлює менеджер, а не рабовласник? Рабовласницький лад на цій території ніхто не відміняв, тільки видозмінили (сьогодні не можна казати раб, а треба казати пан, а краще гаспадін ( звучить божественно і щоразу нагадує про рабство боже і покору), бо знову взбунтуються). Приймаючи це за аксіому, можна зрозуміти усю суть суспільних відносин, подій і своє місце серед усієї цієї суєти.
Власник наймає менеджера. Або сам керує безпосередньо. Може бути і так, і сяк.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
M-Audio написав:А долго существовать, не получая официальных доходов, тоже не получится, поэтому оформление и уплата налога, в данном случае - мера совершенно необходимая
Ой, да ну ладно. Например, как Ляшко. можно "выигрывать". 2 или даже 3 раза. В "лотерею отечественную", но, на спортивных ставках А как закончится каденция депутата, никогда не работая в бизнесе, стать вдруг миллионером. Долларовым. И все это "нажитое непосильным трудом" без последствий задекларировать.