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Tesla показала роботу
повноцінного автопілота (відео)

Tesla показала роботу повноцінного автопілота (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:50

Tesla показала роботу повноцінного автопілота (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla Motors опублікувала відео, яке демонструє роботу системи повністю автоматичного управління.

Дивися повний текст Tesla показала роботу повноцінного автопілота (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:50

Вы видео от апреля 2019 преподносите как новость? Эстонские журналисты одобряют!
Витаха
 
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