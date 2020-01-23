Компанія Tesla Motors опублікувала відео, яке демонструє роботу системи повністю автоматичного управління.
Дивися повний текст Tesla показала роботу повноцінного автопілота (відео).
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:50
Tesla показала роботу повноцінного автопілота (відео)
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Дивися повний текст Tesla показала роботу повноцінного автопілота (відео).
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:50
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