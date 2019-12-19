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Президент схвалив зменшення
штрафів за порушення...

Президент схвалив зменшення штрафів за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:17

Президент схвалив зменшення штрафів за порушення...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 січня, схвалив законопроект №1233 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)".

Дивися повний текст Президент схвалив зменшення штрафів за порушення трудового законодавства.
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